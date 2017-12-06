Украинка завоевала медаль на молодежных соревнованиях по фехтованию в Австрии

В групповом раунде украинка получила 4 победы из 6-ти и стартовала в туре прямого выбывания под 24-м номером квалификации. Первые два поединка Степанян дали непросто. В 1/32 финала наша шпажистка выиграла с преимуществом в один укол в чешки Анны Самаловои (15:14), а затем с аналогичным счетом победила россиянку Фатиму Жокину.

В 1/8 турнирной таблице Украинская фехтовальщица разобралась с румынкой Ралукой Кристиной Сбарциею, обыграв соперницу со счетом 15: 9, а в поединке за полуфинал выбила из борьбы в еще одну представительницу Румынии Клаудию приобретенное, завершив бой со счетом 15:12 в свою пользу.

В борьбе за путевку в финал Степанян не справилась с будущей победительницей турнира - россиянкой Марией Образцовой.

Поединок завершился 15: 7 в пользу российской шпажистки.

Напомним, что на бельгийском этапе Кубка мира по фехтованию обладательницей "золота" стала наша Ольга Харлан .