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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9728 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 22662 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100553 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110220 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130796 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106587 просмотра

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Украинка завоевала медаль на молодежных соревнованиях по фехтованию в Австрии

Украинка завоевала медаль на молодежных соревнованиях по фехтованию в Австрии

Киев  •  УНН

 • 13876 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украинская шпажистка Наталья Степанян выиграла бронзовую медаль на этапе молодежного цикла U23 в австрийском Мьодлингу. Об этом сообщает Федерация фехтования Украины, передает УНН.

В групповом раунде украинка получила 4 победы из 6-ти и стартовала в туре прямого выбывания под 24-м номером квалификации. Первые два поединка Степанян дали непросто. В 1/32 финала наша шпажистка выиграла с преимуществом в один укол в чешки Анны Самаловои (15:14), а затем с аналогичным счетом победила россиянку Фатиму Жокину.

В 1/8 турнирной таблице Украинская фехтовальщица разобралась с румынкой Ралукой Кристиной Сбарциею, обыграв соперницу со счетом 15: 9, а в поединке за полуфинал выбила из борьбы в еще одну представительницу Румынии Клаудию приобретенное, завершив бой со счетом 15:12 в свою пользу.

В борьбе за путевку в финал Степанян не справилась с будущей победительницей турнира - россиянкой Марией Образцовой.

Поединок завершился 15: 7 в пользу российской шпажистки.

Напомним, что на бельгийском этапе Кубка мира по фехтованию обладательницей "золота" стала наша Ольга Харлан .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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