Українка виборола медаль на молодіжних змаганнях з фехтування в Австрії

У груповому раунді українка здобула 4 перемоги з 6-ти і стартувала в турі прямого вибування під 24-м номером кваліфікації. Перших два поєдинки Степанян далися непросто. В 1/32 фіналу наша шпажистка виграла з перевагою в один укол у чешки Анни Самалової (15:14), а далі з аналогічним рахунком перемогла росіянку Фатіму Жокіну.

В 1/8 турнірної таблиці українська фехтувальниця розібралася з румункою Ралукою Крістіною Сбарцією, обігравши суперницю з рахунком 15:9, а в поєдинку за півфінал вибила з боротьби у ще одну представницю Румунії Клаудію Набуі, завершивши бій з рахунком 15:12 на свою користь.

У боротьбі за путівку в фінал Степанян не впоралася з майбутньою переможницею турніру - росіянкою Марією Образцовою.

Поєдинок завершився 15:7 на користь російської шпажистки.

Нагадаємо, що на бельгійському етапі Кубку світу з фехтування володаркою "золота" стала наша Ольга Харлан.