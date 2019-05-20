Украинка завоевала "бронзу" на велогонке по бездорожью Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинская велогонщица Яна Беломоина завоевала бронзу в дисциплине кросс-кантри на этапе Кубка мира по маунтенбайку в немецком городе Альбштадте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Отмечается, что накануне спортсменка Беломоина не слишком удачно выступила на короткой трассе "шорт-трек" и затем на старте основной гонки оказалась только в четвертой линии. Первый круг Беломоина завершила 39-й. Но потом сумела отыграть более 20 позиций и добралась к пьедесталу третьей с результатом 1.27,34.
Первое место в велогонке получила американка Кейт Кортни с результатом 1.26,03, а серебро - Иоланда Нефф из Швейцарии, она финишировала с результатом 1.26,52.
Как сообщал УНН, "Черноморец" в меньшинстве потерпел 17-е поражение в сезоне УПЛ.