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Украинка завоевала "бронзу" на велогонке по бездорожью Германии

Украинка завоевала "бронзу" на велогонке по бездорожью Германии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинская велогонщица Яна Беломоина завоевала бронзу в дисциплине кросс-кантри на этапе Кубка мира по маунтенбайку в немецком городе Альбштадте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Отмечается, что накануне спортсменка Беломоина не слишком удачно выступила на короткой трассе "шорт-трек" и затем на старте основной гонки оказалась только в четвертой линии. Первый круг Беломоина завершила 39-й. Но потом сумела отыграть более 20 позиций и добралась к пьедесталу третьей с результатом 1.27,34.

Первое место в велогонке получила американка Кейт Кортни с результатом 1.26,03, а серебро - Иоланда Нефф из Швейцарии, она финишировала с результатом 1.26,52.

Как сообщал УНН, "Черноморец" в меньшинстве потерпел 17-е поражение в сезоне УПЛ.

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