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"Чорноморець" у меншості зазнав 17-ї поразки в сезоні УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. На стадіоні "Динамо" відбувся заключний поєдинок першого ігрового дня 29 туру УПЛ "Олімпік" – "Чорноморець", передає кореспондент УНН.

Протистояння включило в себе три забиті м’ячі, вилучення та кілька змін ігрового сюжету. Сенегальський форвард донеччан Матар двічі обіграв в пас із Тейшейрою та вийшов по центру штрафної на оперативний простір. Далі він відправив м'яч до цілі.

Дебют другої половини вийшов гольовим. Росіянин Василь Павлов із спротивом двох гравців ударом головою засмутив воротаря Кринського - 1:1. Але через кілька хвилин за провал в захисті Роман Вантух надіслав м'яч у сітку між ніг кіпера одеситів та встановив остаточні цифри на табло – 2:1.

В іншій зустрічі чемпіонату "Ворскла" перемогла "Арсенал" – 2:0.

Додамо, в турнірній таблиці "моряки" залишились самотніми на дні – 22 очки. "Олімпік" дев'ятий. Клуб набрав 31 очко і на 2 випереджає зони вильоту стикових ігор.

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