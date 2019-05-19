"Черноморец" в меньшинстве потерпел 17-е поражение в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. На стадионе "Динамо" состоялся заключительный поединок первого игрового дня 29 тура УПЛ "Олимпик" - "Черноморец", передает корреспондент УНН.
Противостояние включило в себя три забитых мяча, изъятия и несколько изменений игрового сюжета. Сенегальский форвард дончан Матар дважды обыграл в пас с Тейшейрой и вышел по центру штрафной на оперативный простор. Далее он отправил мяч в цель.
Дебют второй половины вышел голевым. Россиянин Василий Павлов с сопротивлением двух игроков ударом головой огорчил вратаря Крынская - 1:1. Но через несколько минут за провал в защите Роман Вантух прислал мяч в сетку между ног голкипера одесситов и установил окончательные цифры на табло - 2:1.
В другой встрече чемпионата "Ворскла" победила "Арсенал" - 2:0.
Добавим, в турнирной таблице "моряки" остались одинокими на дне - 22 очка. "Олимпик" девятый. Клуб набрал 31 очко и на 2 опережает зоны вылета стыковых игр.