Українка виборола "бронзу" на велоперегонах по бездоріжжю Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Українська велогонщиця Яна Беломоіна виборола бронзу у дисципліні крос-кантрі на етапі Кубка світу з маунтенбайку в німецькому місті Альбштадті. Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Зазначається, що напередодні спортсменка Беломоіна не надто вдало виступила на короткій трасі "шорт-трек" і відтак на старті основної гонки опинилася лише у четвертій лінії. Перше коло Беломоіна завершила 39-ю. Але потім зуміла відіграти понад 20 позицій і дісталася п’єдесталу третьою з результатом 1.27,34.
Перше місце у велогонці отримала американка Кейт Кортні із результатом 1.26,03, а срібло - Йоланді Нефф зі Швейцарії, вона фінішувала з результатом 1.26,52.
Як повідомляв УНН, "Чорноморець" у меншості зазнав 17-ї поразки в сезоні УПЛ.