Украинка вошла в число призеров на полумарафон во Франции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 1251 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63575 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132452 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108391 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110879 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108824 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106082 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102818 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинка вошла в число призеров на полумарафон во Франции

Украинка вошла в число призеров на полумарафон во Франции

Киев  •  УНН

 • 12704 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинка Дарья Михайлова финишировала третьей на полумарафон "Saint-Pol-Morlaix", который проходил во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, передает УНН.

Михайлова преодолела дистанцию ​​за 1: 13,38 ч. Еще одна украинка, Наталья Батрак, финишировала шестой (1: 16,15 ч). А победила эфиопка Чалту Негаса (1: 13,19).

"Со старта решила задать высокий темп, чтобы не пришлось все решать на финише. Почувствовала, что за спиной организовалась группа преследователей, и здесь все началось ... В кенийки и эфиопки, вероятно, были какие-то личные счеты, они всю дорогу то ускорялись, то, наоборот, притормаживали. Более того, эфиопка постоянно звала меня с собой, хотела вместе уйти от кенийки. Десять с половиной километров мы пробежали вместе, а потом началась горка длиной 4,5 километра, на ней они раз дернулись вперед и я отстала метров на 30 -40. Так и бежали дальше. На 15- м километре начался спуск. Я вспомнила свою прошлогоднюю десятку на этой трассе и начала добавлять, догнала беглянок и пыталась удержаться. Одна из кениек отстала, нас осталось трое. А за 3 километра до финиша кенийка и эфиопка раз добавили и отстала уже я. Давно в меня не было такой борьбы ", - сказала Михайлова.

Стоит отметить, что обе украинки установили личные рекорды.

Напомним, что год назад Михайлова выигрывала на полумарафон во Франции.

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