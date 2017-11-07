Украинка вошла в число призеров на полумарафон во Франции

Михайлова преодолела дистанцию ​​за 1: 13,38 ч. Еще одна украинка, Наталья Батрак, финишировала шестой (1: 16,15 ч). А победила эфиопка Чалту Негаса (1: 13,19).

"Со старта решила задать высокий темп, чтобы не пришлось все решать на финише. Почувствовала, что за спиной организовалась группа преследователей, и здесь все началось ... В кенийки и эфиопки, вероятно, были какие-то личные счеты, они всю дорогу то ускорялись, то, наоборот, притормаживали. Более того, эфиопка постоянно звала меня с собой, хотела вместе уйти от кенийки. Десять с половиной километров мы пробежали вместе, а потом началась горка длиной 4,5 километра, на ней они раз дернулись вперед и я отстала метров на 30 -40. Так и бежали дальше. На 15- м километре начался спуск. Я вспомнила свою прошлогоднюю десятку на этой трассе и начала добавлять, догнала беглянок и пыталась удержаться. Одна из кениек отстала, нас осталось трое. А за 3 километра до финиша кенийка и эфиопка раз добавили и отстала уже я. Давно в меня не было такой борьбы ", - сказала Михайлова.

Стоит отметить, что обе украинки установили личные рекорды.

Напомним, что год назад Михайлова выигрывала на полумарафон во Франции.