Українка увійшла до числа призерок на півмарафоні у Франції

Михайлова подолала дистанцію за 1:13,38 год. Ще одна українка, Наталія Батрак, фінішувала шостою (1:16,15 год). А перемогла ефіопка Чалту Негаса (1:13,19).

"Зі старту вирішила задати високий темп, щоб не довелося все вирішувати на фініші. Відчула, що за спиною організувалася група переслідувачів, і тут все почалося… У кенійки і ефіопки, певно, були якісь особисті рахунки, вони всю дорогу то пришвидшувались, то, навпаки, пригальмовували. Більше того, ефіопка постійно кликала мене з собою, хотіла разом втекти від кенійки. Десять з половиною кілометрів ми пробігли разом, а потім почалась гірка довжиною 4,5 кілометри, на ній вони вкотре смикнулися вперед і я відстала метрів на 30-40. Так і бігли далі. На 15-му кілометрі почався спуск. Я згадала свою минулорічну десятку на цій трасі і почала додавати, наздогнала утікачок і намагалась втриматись. Одна з кенійок відстала, нас лишилося троє. А за 3 кілометри до фінішу кенійка й ефіопка вкотре додали і відстала вже я. Давно у мене не було такої боротьби" – сказала Михайлова.

Варто зазначити, що обидві українки встановили особисті рекорди.

Нагадаємо, що рік тому Михайлова вигравала на півмарафоні у Франції.