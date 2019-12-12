Украинка стала призером суперспринтом биатлонного Кубка IBU

К началу финалов суперспринта на втором этапе Кубка IBU, погодные условия в Риднау несколько ухудшились. Приспособиться к новым — лучше других украинок сумела Анастасия Меркушина. За четыре огневых рубежа Меркушина использовала три запасных патрона, ни разу не позволив себе отправиться на штрафной круг.

На заключительное короткое круг дистанции украинка вышла лидером. Но среди соперниц Меркушиной была мощная лыжница Ингела Андерссон из Швеции, и удержать трехсекундное преимущество перед шведкой нашей землячке не удалось. В результате “серебро” — второй подиум для Украины на этапах Кубка IBU в этом сезоне.

Стоит отметить, что остальных украинок обойтись без штрафных кругов в финале суперспринта не удалось. Юлия Журавок один раз заходила на дополнительные 75 метров, и на финиш пришла 18-й. У Екатерины Бех и Надежды Белкиной — по три круга штрафа и соседние 23-я и 25-я позиции. Ольга Абрамова даже после использования запасных патронов оставила четыре незакрытые мишени и стала 29-й.

Напомним, что первую медаль сезона на Кубке IBU завоевала Елена Пидгрушная.