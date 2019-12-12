Українка стала призеркою суперспринту біатлонного Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У італійському місті Ріднау відбулися фінальні перегони другого етапу Кубку IBU у жіночому суперспринті, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
До початку фіналів суперспринтом на другому етапі Кубка IBU, погодні умови в Ріднау дещо погіршилися. Пристосуватися до нових — краще за інших українок зуміла Анастасія Меркушина. За чотири вогневі рубежі Меркушина використала три запасних патрони, ні разу не дозволивши собі відправитися на штрафне коло.
На заключне коротке коло дистанції українка вийшла лідером. Але серед суперниць Меркушиної була потужніша лижниця Інгела Андерссон зі Швеції, і утримати трисекундну перевагу перед шведкою нашій землячці не вдалося. Як наслідок “срібло” — другий подіум для України на етапах Кубка IBU цього сезону.
Варто відзначити, що решті українок обійтися без штрафних кіл в фіналі суперспринту не вдалося. Юлія Журавок один раз заходила на додаткові 75 метрів, і на фініш прийшла 18-ю. У Катерини Бех та Надії Бєлкіної — по три кола штрафу і сусідні 23-тя і 25-та позиції. Ольга Абрамова навіть після використання запасних патронів залишила чотири незакриті мішені і стала 29-ю.
Нагадаємо, що першу медаль сезону на Кубку IBU виборола Олена Підгрушна.