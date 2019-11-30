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Біатлон: Підгрушна здобула срібло у спринті на Кубку IBU

Біатлон: Підгрушна здобула срібло у спринті на Кубку IBU

Київ • УНН

 • 17767 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна здобула срібло у спринті на Кубку IBU у норвезькому Шушені, передає УНН із посиланням на повідомлення Федерації біатлону України.

У другому спринті дебютного етапу Кубка IBU в Шушені чоловіча і жіноча команди України помінялися місцями: тепер дівчата порадували рядом високих результатів, "компенсувавши" невдалу гонку наших чоловіків.

Юлія Журавок та Катерина Бех стартували в першій стартовій групі і показали приблизно однаковий час на розгоні - за межами двадцятки кращих. Вже на першій стрільбі наш снайпер Юля допустила помилку, а Катя змогла пройти рубіж чисто. А стійку обидві спортсменки пройшли на "0". Та на трасі попереду вистачало спритніших біатлоністок, тому навіть в проміжних протоколах з тих наших, хто стартував першими, підібратися до призових місць не вдалося.

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А тим часом на старт гонки вже вийшла і "важка артилерія" в особі нашого капітана - Олени Підгрушної, яку дуже незвично спостерігати на Кубку IBU. Олена показала відмінний розгін, але перед підходом до стрільби лежачи зменшила трохи темп. Як підсумок - 0 промахів. Другий рубіж - знову чисто. Ось там вже спортсменка "включила моторчик" і понеслась на п'єдестал, окупований на той момент двома росіянками. І вклинилася між ними. Ірина Старих і Анастасія Поршнєва теж не дозволили собі помилок у стрільбі. Трохи пізніше Катерина Глазиріна мала шанси обійти Олену, але задовольнилась лише тим, що обійшла співвітчизницю.

Ольга Абрамова, яка стартувала трохи раніше за Підгрушну, теж показала на першому колі непогану швидкість, та одна з мішеней на стрільбі лежачи їй не скорилася, як і після - в стійці. Валерії Дмитренко не вдалася перша стрільба - відразу 2 промахи, які відкинули її далеко від боротьби за високі місця.

А ось Анна Кривонос порадувала точною стрільбою. Більш того - ще й показала одну з кращих швидкострільностей в гонці (другий результат за цим показником). Як нагорода - 9 місце. Перше в кар'єрі потрапляння в ТОП-10 на Кубку IBU! 

Напередодні старту сезону старший тренер жіночої збірної Валерій Лєсніков в інтерв'ю говорив, що призові місця на Кубку IBU можуть бути приводом для ротації в команді на Кубок світу. Крім того, за підсумками двох спринтів Олена Підгрушна займає першу сходинку загального заліку Кубка IBU. 

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