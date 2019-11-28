Двоє українців потрапили до топ-10 стартових біатлонних гонок Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В норвезькому Шушені двома гонками розпочалась програма першого етапу Кубку IBU з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У жіночому спринті чотири промахи з вогневих рубежів у Олени Підгрушної призвели до її не потрапляння на подіум призерок — 6 сходинка і 44,2 с відставання від тріумфаторки норвежки Ердаль. Катерина Бех фінішувала 12-ю, Ганна Кривонос 22-га, Ольга Абрамова 44-ма, Юлія Журавок 47-ма і Валерія Дмитренко 48-ма.
Серед чоловічого спринту кращим серед шести українців став Андрій Доценко, який не закрив три мішені — 9 сходинка. Сергій Семенов став 13-м (2 промахи), Богдан Цимбал 16-й, а Віталій Труш 17-й.
Переможцем тут виявився німець Лукас Фратцшер (1), срібним призером Леммерер з Австрії (1), “бронзовим” — Андерсен з Норвегії.
Додамо, вже 30-го листопада пройдуть перші гонки Кубку світу з біатлону.