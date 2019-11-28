Двое украинцев попали в топ-10 стартовых биатлонных гонок Кубка IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В норвежском Шушене двумя гонками началась программа первого этапа Кубка IBU по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
В женском спринте четыре промаха с огневых рубежей у Елены Пидгрушной привели к ее непопаданию на подиум призеров — 6 ступень и отставание в 44,2 секунд от триумфатора норвежки Эрдал. Екатерина Бех финишировала 12-й, Анна Кривонос 22-я, Ольга Абрамова 44-ю, Юлия Журавок 47-я и Валерия Дмитренко 48-я.
Среди мужского спринта лучшим среди шести украинцев стал Андрей Доценко, который не закрыл три мишени — 9 ступень. Сергей Семенов стал 13-м (2 промаха), Богдан Цымбал 16-й, а Виталий Труш 17-й.
Победителем здесь оказался немец Лукас Фратцшер (1), серебряным призером Леммерер из Австрии (1), “бронзовым” — Андерсен из Норвегии.
Добавим, уже 30-го ноября пройдут первые гонки Кубка мира по биатлону.