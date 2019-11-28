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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 22178 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104997 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 83562 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104726 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116927 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146919 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147647 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Двое украинцев попали в топ-10 стартовых биатлонных гонок Кубка IBU

Двое украинцев попали в топ-10 стартовых биатлонных гонок Кубка IBU

Киев  •  УНН

 • 9571 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В норвежском Шушене двумя гонками началась программа первого этапа Кубка IBU по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

В женском спринте четыре промаха с огневых рубежей у Елены Пидгрушной привели к ее непопаданию на подиум призеров — 6 ступень и отставание в 44,2 секунд от триумфатора норвежки Эрдал. Екатерина Бех финишировала 12-й, Анна Кривонос 22-я, Ольга Абрамова 44-ю, Юлия Журавок 47-я и Валерия Дмитренко 48-я.

Среди мужского спринта лучшим среди шести украинцев стал Андрей Доценко, который не закрыл три мишени — 9 ступень. Сергей Семенов стал 13-м (2 промаха), Богдан Цымбал 16-й, а Виталий Труш 17-й.

Победителем здесь оказался немец Лукас Фратцшер (1), серебряным призером Леммерер из Австрии (1), “бронзовым” — Андерсен из Норвегии.

Добавим, уже 30-го ноября пройдут первые гонки Кубка мира по биатлону.

Украинские Национальные Новости

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