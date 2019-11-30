Биатлон: Пидгрушная завоевала серебро в спринте на Кубке IBU

Во втором спринте дебютного этапа Кубка IBU в Шушене мужская и женская команды Украины поменялись местами: теперь девушки порадовали рядом высоких результатов, "компенсировав" неудачную гонку наших мужчин.

Юлия Журавок и Екатерина Бех стартовали в первой стартовой группе и показали примерно одинаковое время на разгоне - за пределами двадцатки лучших. Уже на первой стрельбе наш снайпер Юля допустила ошибку, а Катя смогла пройти рубеж чисто. А стойку обе спортсменки прошли на "0". И на трассе впереди хватало ловких биатлонисток, поэтому даже в промежуточных протоколах с тех наших, кто стартовал первыми, подобраться к призовым местам не удалось.

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А тем временем на старт гонки вышла и "тяжелая артиллерия" в лице нашего капитана - Елены Пидгрушной, которую очень непривычно наблюдать на Кубке IBU. Елена показала отличный разгон, но перед подходом к стрельбе лежа уменьшила немного темп. Как итог - 0 промахов. Второй рубеж - снова чисто. Вот там уже спортсменка "включила моторчик" и понеслась на пьедестал, оккупированный на тот момент двумя россиянками. И вклинилась между ними. Ирина Старых и Анастасия Поршнева тоже не позволили себе ошибок в стрельбе. Чуть позже Екатерина Глазырина имела шансы обойти Елену, но удовлетворилась тем, что обошла соотечественницу.

Ольга Абрамова, которая стартовала чуть раньше Пидгрушной, тоже показала на первом круге неплохую скорость, и одна из мишеней на стрельбе лежа ей не покорилась, как и после - в стойке. Валерии Дмитренко не удалась первая стрельба - сразу 2 промаха, которые отбросили ее далеко от борьбы за высокие места.

А вот Анна Кривонос порадовала точной стрельбой. Более того - еще и показала одну из лучших скорострельностей в гонке (второй результат по этому показателю). Как награда - 9 место. Первое в карьере попадание в ТОП-10 на Кубке IBU!

Накануне старта сезона старший тренер женской сборной Валерий Лесников в интервью говорил, что призовые места на Кубке IBU могут быть поводом для ротации в команде на Кубок мира. Кроме того, по итогам двух спринтов Елена Пидгрушная занимает первую строчку общего зачета Кубка IBU.