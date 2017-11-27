Украинка стала призером молодежного ЧМ по боксу

По результатам соревнований в активе “желто-голубой” команды — одна бронзовая медаль, которую нашей сборной завоевала представительница весовой категории до 81 кг — Елизавета Слюсар.

В полуфинальном поединке соревнований Елизавета Слюсар, несмотря на поражение, гарантировала себе почетное третье место на мировом первенстве.

Напомним, что бокс попал в приоритетные виды спорта в Украине перед подготовкой к ОИ-2020.