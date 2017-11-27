Українка стала призеркою молодіжного ЧС з боксу

За результатами змагань в активі “жовто-блакитної” команди — одна бронзова медаль, яку нашій збірній здобула представниця вагової категорії до 81 кг — Єлизавета Слюсар.

У півфінальному поєдинку змагань Єлизавета Слюсар, незважаючи на поразку, гарантувала собі почесне третє місце на світовій першості.

Нагадаємо, що бокс потрапив до пріоритетних видів спорту в Україні перед підготовкою до ОІ-2020.