Украинка уступила в финале теннисных соревнований в Дубае

Киевлянка не смогла в этот раз завоевать титул. Она уступила румынке Ани Богдан — 1:6, 2:6.

Наша землячка лишь второй раз в карьере выступала на соревнованиях такого уровня. И уже со второй попытки пробилась в финал, выиграв всего 6 матчей, ведь начинала выступления в квалификационной сетке соревнований.

Напомним, что в полуфинале Снегири обыграла первую сеяной, победительницу “Ролан Гаррос” и Кубке Федераций — Младенович.