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Українка поступилася у фіналі тенісних змагань у Дубаї

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Юна 17-річна українська тенісистка Дар’я Снігур провела фінальний поєдинок турніру з призовим фондом в 100 тис. дол. у Дубаї, інформує УНН з посиланням на ФТУ.

Киянка не змогла цього разу вибороти титул. Вона поступилася румунці Ані Богдан — 1:6, 2:6.

Наша землячка лише другий раз у кар’єрі виступала на змаганнях такого рівня. І вже з другої спроби пробилася у фінал, вигравши загалом 6 матчів, адже починала виступи у кваліфікаційній сітці змагань.

Нагадаємо, що у півфіналі Снігур обіграла першу сіяну, переможницю “Ролан Гаррос” та Кубку Федерацій — Младенович.

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