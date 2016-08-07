Украинка Е.Костевич не сумела пробиться в финал в стрельбе из пневматического пистолета

"К сожалению, не смогла попасть в ритм стрельбы. Организаторы поставили время которое не совпадает с моим внутренним. В частности, это помешало в третьей серии. Время для стрельбы заканчивалось и мне пришлось спешить, чтобы использовать все свои попытки. Поетому, низкий результат в этой сессии. Вместе с тем, у меня есть еще один вид - стрельба на 25 метров, надеюсь на более удачное выступление там", - отметила украинка.

Напомним, женская сборная Украины по стрельбе из лука завершила свои выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.