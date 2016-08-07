Українка О.Костевич не зуміла пробитись до фіналу у стрільбі з пневматичного пістолету
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич не зуміла пробитись до фіналу у стрільбі з пневматичного пістолету з дистанції 10м на Іграх в Ріо, передає УНН із посиланням на НОК.
“На жаль, не змогла потрапити в ритм стрільби. Організатори поставили час який не збігається з моїм внутрішнім. Зокрема, це завадило в третій серії. Час для стрільби вже закінчувався і мені довелося поспішати, щоб використовувати всі свої спроби. Від того, низький результат в цій сесії. Разом з тим, у мене ще є один вид — стрільба на 25 метрів, сподіваюся на більш вдалий виступ там”, — зазначила українка.
Нагадаємо, жіноча збірна України зі стрільби з лука завершила свої виступи на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.