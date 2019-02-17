Украинка пыталась вывезти в Россию старинные ордена и книги

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59561 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79862 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129932 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129952 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129561 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124967 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160554 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117819 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

8 марта, 08:59 • 40221 просмотра
ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

8 марта, 09:19 • 41876 просмотра
В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

8 марта, 09:59 • 33422 просмотра
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 44221 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 45637 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 125556 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 160552 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 172290 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 183479 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 241221 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 129930 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 99166 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104283 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107337 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 106914 просмотра
Актуальное
Украинка пыталась вывезти в Россию старинные ордена и книги

Украинка пыталась вывезти в Россию старинные ордена и книги

Киев  •  УНН

 • 12185 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Вчера в пункте контроля "Бачевск" на границе с РФ пограничники и работники фискальной службы предотвратили попытку вывоза из Украины предметов, которые вероятно составляют культурную или историческую ценность. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, передает УНН.

По сообщению ГПСУ, вчера пограничники во время досмотра багажа одной из пассажирок микроавтобуса Mercedes, следовавшего в Россию, обнаружили несколько старинных предметов. Среди них - офицерский кортик, два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны, орден "Знак Почета" и три старинные книги, датированные началом и серединой ХХ столетия.

Кроме того, сегодня во время проверки в пункте контроля "Конотоп" одного из вагонов поезда "Москва-Одесса" пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве пассажирского купе пакет с пятнадцатью раскладными ножами. Выяснилось, что товар пытался незаконно переместить через границу 36-летний гражданин Украины, пассажир этого поезда.

Как уточнили в ГПСУ, находки пока изъяты, на правонарушителей составлены административные материалы.

Напомним, в Херсоне мужчина пытался посредством международного почтового сервиса отправить в одну из стран Европы старинные ценности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы