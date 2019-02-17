Украинка пыталась вывезти в Россию старинные ордена и книги

По сообщению ГПСУ, вчера пограничники во время досмотра багажа одной из пассажирок микроавтобуса Mercedes, следовавшего в Россию, обнаружили несколько старинных предметов. Среди них - офицерский кортик, два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны, орден "Знак Почета" и три старинные книги, датированные началом и серединой ХХ столетия.

Кроме того, сегодня во время проверки в пункте контроля "Конотоп" одного из вагонов поезда "Москва-Одесса" пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве пассажирского купе пакет с пятнадцатью раскладными ножами. Выяснилось, что товар пытался незаконно переместить через границу 36-летний гражданин Украины, пассажир этого поезда.

Как уточнили в ГПСУ, находки пока изъяты, на правонарушителей составлены административные материалы.

Напомним, в Херсоне мужчина пытался посредством международного почтового сервиса отправить в одну из стран Европы старинные ценности.