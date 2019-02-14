До Європи хотіли вивезти колекцію культурних цінностей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Херсоні чоловік намагався за допомогою міжнародного поштового сервісу відправити до однієї з країн Європи старовинні цінності. Про це повідомляє пресс-служба СБУ, передає УНН.
"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру планує нелегально переправити до Західної Європи предмети старовини. За інформацією СБУ старожитності чоловік скуповував у місцевих колекціонерів, а покупця знайшов на спеціалізованому интернет-сайті. За колекцію культурних цінностей зловмисник планував отримати тисячу доларів США", - йдеться у повідомленні.
Правопорушника було затримано в приміщенні одного із міжнародних поштових сервісів під час оформлення посилки.
За висновками експертів вилучені старожитності, серед яких монети, ювелірні вироби та предмети побуту, відносяться до періоду VІІ ст. до н.е. – ХІХ ст. н.е., становлять історичну цінність та не підлягають вивезенню з України без відповідного дозволу.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, прикордонники Чернігівського та Сумського загонів викрили двох осіб, які намагались вивезти з України колекцію старожитностей та старовинну книгу 19 сторіччя.