В Европу хотели вывезти коллекцию культурных ценностей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Херсоне мужчина пытался посредством международного почтового сервиса отправить в одну из стран Европы старинные ценности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра планирует нелегально переправить в Западную Европу предметы старины. По информации СБУ древности человек скупал у местных коллекционеров, а покупателя нашел на специализированном интернет-сайте. За коллекцию культурных ценностей злоумышленник планировал получить тысячу долларов США", - говорится в сообщении.
Правонарушитель был задержан в помещении одного из международных почтовых сервисов при оформлении посылки.
По заключению экспертов изъятые древности, среди которых монеты, ювелирные изделия и предметы быта, относящиеся к периоду VII в. до н.э. - XIX вв. н.э., представляющих историческую ценность и не подлежат вывозу из Украины без соответствующего разрешения.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия.
Напомним, пограничники Черниговского и Сумского отрядов разоблачили двух человек, которые пытались вывезти из Украины коллекцию древностей и старинную книгу 19 века.