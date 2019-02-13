З України намагались вивезти колекцією старожитностей та книгу 19 сторіччя
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Минулої доби прикордонники Чернігівського та Сумського загонів викрили двох осіб, які намагались вивезти з України колекцію старожитностей та старовинну книгу 19 сторіччя. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Учора в міжнародний автомобільний пункт пропуску «Сеньківка» пішки прибув 40-річний громадянин України. Надалі за допомогою металошукача, в кармані верхнього одягу чоловіка, прикордонники спільно зі співробітником ДФС знайшли паперовий згорток з металевими предметами, які можливо становлять культурну цінність. Виявлено – 15 наконечників стріл, наконечник списа, старовинні ключ та ложка, частини спускового механізму та затворної рамки пістолету Парабеллум часів Другої світової війни. Наразі знахідки направлено на культурно-історичну експертизу", - йдеться у повідомленні.
Інша наша співвітчизниця, яку затримали на контрольному пункті "Бачівськ", під час здійснення прикордонного оформлення рейсового автобуса "Херсон-Москва", спробувала вивезти з України старовинну книгу 19 сторіччя.
В обох випадках на правопорушників складено адміністративні матеріали.
Нагадаємо, на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на українсько-молдавському кордоні виявили колекцію монет, яку намагалися вивезти з України.