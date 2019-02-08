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З України намагалися вивезти колекцію старовинних монет

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на українсько-молдавському кордоні виявили колекцію монет, яку намагалися вивезти з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

Так, учора вночі в міжнародний пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", на виїзд з України, прибув рейсовий автобус "Одеса-Кишинів".

"Під час спільної перевірки транспортного засобу українські прикордонники та митники разом зі своїми молдовськими колегами виявили в одного з пасажирів незадекларовані раритети. Всього в особистих речах громадянин Молдови перевозив 50 поліетиленових пакетів зі 111 монетами різного номіналу, випуску ІХ-ХХ століття", - йдеться в повідомленні.

Виявлені монети встановленим порядком вилучили з метою визначення їх історичної та культурної цінності.

Нагадаємо, з України намагалися контрабандою вивезти культурні та історичні цінності.

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