СБУ попередила контрабанду культурних цінностей з України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ попередили контрабанду з України культурних та історичних цінностей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"У ході проведення оперативно-службової діяльності співробітники спецслужби встановили, що мешканець Чернівців планує вивезти до країн Євросоюзу предмети старовини", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали зловмисника на пункті пропуску Рава-Руська, через який він намагався виїхати з України рейсовим автобусом. Під час огляду багажу контрабандиста було виявлено приховані від митного контролю шістнадцять срібних монет часів Австро-Угорської та Російської імперій і стародавню друковану книгу позаминулого століття.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 201 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, одну з найбільших партій старовинних монет виявили на кордоні з Польщею українські правоохоронці у потягу "Київ – Перемишль".