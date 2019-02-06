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СБУ попередила контрабанду культурних цінностей з України

СБУ попередила контрабанду культурних цінностей з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ попередили контрабанду з України культурних та історичних цінностей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"У ході проведення оперативно-службової діяльності співробітники спецслужби встановили, що мешканець Чернівців планує вивезти до країн Євросоюзу предмети старовини", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника на пункті пропуску Рава-Руська, через який він намагався виїхати з України рейсовим автобусом. Під час огляду багажу контрабандиста було виявлено приховані від митного контролю шістнадцять срібних монет часів Австро-Угорської та Російської імперій і стародавню друковану книгу позаминулого століття.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 201 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, одну з найбільших партій старовинних монет виявили на кордоні з Польщею українські правоохоронці у потягу "Київ – Перемишль".

Українські Національні Новини

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