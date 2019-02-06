СБУ предупредила контрабанду культурных ценностей из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ пресекли контрабанду из Украины культурных и исторических ценностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В ходе проведения оперативно-служебной деятельности сотрудники спецслужбы установили, что житель Черновцов планирует вывезти в страны Евросоюза предметы старины", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника на пункте пропуска Рава-Русская, через который он пытался выехать из Украины рейсовым автобусом. При осмотре багажа контрабандиста были обнаружены скрытые от таможенного контроля шестнадцать серебряных монет времен Австро-Венгерской и Российской империй и древнюю печатную книгу позапрошлого века.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей украинские правоохранители в поезде "Киев - Перемышль".