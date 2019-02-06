СБУ предупредила контрабанду культурных ценностей из Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75970 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100980 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135636 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134144 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131504 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125961 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163360 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
СБУ предупредила контрабанду культурных ценностей из Украины

СБУ предупредила контрабанду культурных ценностей из Украины

Киев  •  УНН

 • 9348 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ пресекли контрабанду из Украины культурных и исторических ценностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В ходе проведения оперативно-служебной деятельности сотрудники спецслужбы установили, что житель Черновцов планирует вывезти в страны Евросоюза предметы старины", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника на пункте пропуска Рава-Русская, через который он пытался выехать из Украины рейсовым автобусом. При осмотре багажа контрабандиста были обнаружены скрытые от таможенного контроля шестнадцать серебряных монет времен Австро-Венгерской и Российской империй и древнюю печатную книгу позапрошлого века.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей украинские правоохранители в поезде "Киев - Перемышль".

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