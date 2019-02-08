Из Украины пытались вывезти коллекцию старинных монет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе обнаружили коллекцию монет, которую пытались вывезти из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Так, вчера ночью в международный пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус "Одесса-Кишинев".
"Во время совместной проверки транспортного средства украинские пограничники и таможенники вместе со своими молдавскими коллегами обнаружили у одного из пассажиров незадекларированные раритеты. Всего в личных вещах гражданин Молдовы перевозил 50 полиэтиленовых пакетов с 111 монетами разного достоинства, выпуска IХ-ХХ века", - говорится в сообщении.
Обнаруженные монеты установленным порядком изъяли с целью определения их исторической и культурной ценности.
Напомним, из Украины пытались контрабандой вывезти культурные и исторические ценности.