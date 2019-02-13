Из Украины пытались вывезти коллекцией древностей и книгу 19 века
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. За прошедшие сутки пограничники Черниговского и Сумского отрядов разоблачили двух человек, которые пытались вывезти из Украины коллекцию древностей и старинную книгу 19 века. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Вчера в международный автомобильный пункт пропуска "Сеньковка" пешком прибыл 40-летний гражданин Украины. В дальнейшем с помощью металлоискателя, в кармане верхней одежды мужчины, пограничники совместно с сотрудником ГФС нашли бумажный сверток с металлическими предметами, которые возможно представляют культурную ценность. Обнаружено - 15 наконечников стрел, наконечник копья, старинные ключ и ложка, части спускового механизма и затворной рамки пистолета Парабеллум времен Второй мировой войны. Сейчас находки направлены на культурно-историческую экспертизу", - говорится в сообщении.
Другая наша соотечественница, которую задержали на контрольном пункте "Бачевск", при осуществлении пограничного оформления рейсового автобуса "Херсон-Москва", попыталась вывезти из Украины старинную книгу 19 века.
В обоих случаях на правонарушителей составлены административные материалы.
Напомним, в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинском-молдавской границе обнаружили коллекцию монет, которую пытались вывезти из Украины.