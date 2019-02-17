Українка намагалась вивезти до Росії старовинні ордени й книги

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Вчора в пункті контролю "Бачівськ" на кордоні з РФ прикордонники і працівники фіскальної служби запобігли спробі вивезення з України предметів, які ймовірно становлять культурну чи історичну цінність. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби, передає УНН.

За повідомленням ДПСУ, вчора прикордонники під час огляду багажу однієї з пасажирок мікроавтобуса Mercedes, що прямував до Росії, виявили декілька старовинних предметів. Серед них – офіцерський кортик, два ордени Червоної зірки, орден Вітчизняної війни, орден "Знак Пошани" та три старовинні книги, які датовані початком і серединою ХХ сторіччя.

Крім того, сьогодні під час перевірки в пункті контролю "Конотоп" одного з вагонів потяга "Москва-Одеса" прикордонний наряд виявив в міжстелевому просторі пасажирського купе пакунок із п’ятнадцятьма розкладними ножами. З’ясувалося, що товар намагався незаконно перемістити через кордон 36-річний громадянин України, пасажир цього потяга.

Як уточнили в ДПСУ, знахідки наразі вилучені, на правопорушників складені адміністративні матеріали.

Нагадаємо, у Херсоні чоловік намагався за допомогою міжнародного поштового сервісу відправити до однієї з країн Європи старовинні цінності.

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