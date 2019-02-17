Українка намагалась вивезти до Росії старовинні ордени й книги

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Вчора в пункті контролю "Бачівськ" на кордоні з РФ прикордонники і працівники фіскальної служби запобігли спробі вивезення з України предметів, які ймовірно становлять культурну чи історичну цінність. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби, передає УНН.