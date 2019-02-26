Украинка пыталась перенести в Россию более 70 изделий из серебра

"Да, в вышеуказанный пункт пропуска прибыла 66-летняя гражданка Украины, жительница Харьков. Женщина шла в направлении России пешком. Во время прохождения пограничного контроля состоялось срабатывания металлоискателя на верхнюю одежду женщины. В дальнейшем, на теле женщины обнаружены специально оборудованный пояс с карманами, в которых правонарушительница пыталась тайно переместить через государственную границу 4 пакета с ювелирными изделиями из металла белого цвета. Всего было выявлено более 70 изделий, скорее всего, из серебра", - говорится в сообщении.

На данный момент ювелирные изделия переданы представителям ГФС. Продолжается экспертиза.

Напомним, в аэропорту Николаева у пассажира, который должен лететь в Египет с семьей, в багаже обнаружили пистолет.



