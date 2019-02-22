В аеропорту Миколаєва у пасажира знайшли зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В аеропорту Миколаєва у пасажира, який мав прямувати до Египту з родиною, у багажі виявили пістолет. Про це повідомив у Facebook виконуючий обов'язки директора аеропорту Федір Барна, передає УНН.
"Один з пассажирів, що сьогодні повинен був прямувати до Египту, намагався провезти з собою у багажі пістолет (попреденьо — газовий). Чоловік прямував на відпочинок разом з родиною", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що пістолет виявили співробітники аеропорту під час проведення контролю авіаційної безпеки. Громадянин, якому належав багаж, був затриманий та згодом переданий оперативникам Національної поліції України.
Барна нагадав всім, хто планує подорожувати авіатранспортом, що є цілий перелік предметів заборонених до перевезення літаком — зброя тим паче.
Нагадаємо, до Росії двоє українців намагались перевезти каміння бурштину на тілі.