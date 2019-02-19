До Росії двоє українців намагались перевезти каміння бурштину на тілі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Учора у пункт пропуску "Бачівськ", що на українсько-російському кордоні, на виїзд до Росії прибув автомобіль Volkswagen української реєстрації. Під час проходження прикордонного контролю охоронці кордону помітили знервовану поведінку водія. Про це УНН повідомили прикордонники.
У подальшому прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби під час перевірки та особистого огляду кермувальника авто та пасажира виявили на тілі водія 9 штук каміння бурштину вагою майже 900 грамів. А на тілі пасажира – 4 штуки каміння бурштину вагою понад 900 грамів. Загальна вага виявленого прихованого від контролю "сонячного каміння" склала понад 1,8 кілограмів.
Чоловіки пояснили правоохоронцям, що цей товар вони везли на замовлення до Росії з метою його подальшої реалізації. Наразі каміння бурштину вилучено для прийняття правового рішення. На правопорушників складені адміністративні матеріали.
Як повідомляв УНН, нелегальний цех з обробки бурштину іноземець організував на Одещині.