В Россию двое украинцев пытались перевезти камни янтаря на теле

В дальнейшем пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы при проверке и личного досмотра водителя авто и пассажира обнаружили на теле водителя 9 штук камней янтаря весом почти 900 граммов. А на теле пассажира - 4 штуки камни янтаря весом более 900 граммов. Общий вес обнаруженного скрытого от контроля "солнечного камня" составил более 1,8 килограммов.

Мужчины объяснили правоохранителям, что этот товар они везли на заказ в Россию с целью его дальнейшей реализации. Сейчас камни янтаря изъято для принятия правового решения. На правонарушителей составлены административные материалы.



Как сообщал УНН, нелегальный цех по обработке янтаря иностранец организовал в Одесской области.