Нелегальний цех з обробки бурштину іноземець організував на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Одеській області викрито цех з нелегальної обробки бурштину, організований громадянином Китаю. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Цех викрито в рамках розслідування незаконного видобутку бурштину у Житомирській та Рівненській областях. У цеху на території Одеської області виявлено близько 6 тонн бурштину-сирцю та 500 кілограмів обробленого бурштину.
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Розслідування триває за ст. 240 (порушення правил охорони надр), ст. 368 (одержання хабара) та ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Як повідомляв УНН, українець намагався вивезти 9 кг бурштину в деталях мікроавтобуса.