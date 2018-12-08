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MIM-104 Patriot

CБУ виявила партію бурштину на понад півтора мільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. CБУ виявила партію бурштину на понад півтора мільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

CБУ виявила партію бурштину на понад півтора мільйона гривень

“На стаціонарному посту „Нижні Ворота“ Воловецького району правоохоронці виявили у позашляховику понад двісті кілограмів „сонячного каменю”, — йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Мешканець Волинської області намагався транспортувати бурштин на територію Закарпаття. Бурштин перевозився у мішках на задньому сидінні автомобіля.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліс, бурштин, азарт: експерт пояснив, на чому бюджет втрачає 400 мільйонів доларів

“Орієнтовна вартість „продукції“ на „чорному“ ринку становить понад півтора мільйона гривень”, — додають у повідомленні прес-служби.

Служба безпеки додає, що в рамках криміналнього провадження триває досудове розслідування.

В межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Як повідомляв УНН, з початку року співробітники Держприкордонслужби України виявили майже 300 кілограмів "сонячного каміння".

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