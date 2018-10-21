З початку року прикордонники виявили майже 300 кілограмів бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. З початку року співробітники Держприкордонслужби України виявили майже 300 кілограмів "сонячного каміння". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікацій Адміністрації державної прикордонної служби України.
Крім того вчора, прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби знайшли серед особистих речей жінки, яка перетинала кордон в пункті пропуску "Устилуг", понад 700 грамів каміння обробленого й необробленого бурштину.
"Учора ввечері в пункт пропуску "Устилуг" прибув автомобіль Volkswagen. За кермом знаходилась наша співвітчизниця 1974 року народження. Під час огляду транспортного засобу у правоохоронців виникли підозри, щодо можливого переміщення автомобілем прихованих від контролю предметів. Тому було прийнято рішення пор здійснення поглибленої перевірки іномарки, у ході якої прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби знайшли серед особистих речей жінки понад 700 грамів каміння обробленого й необробленого бурштину", - зазначили у відомстві.
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Як зазначили у відомстві, наразі знахідку вилучили компетентні державні органи. Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи.
Нагадаємо, 10 жовтня поліція Рівненської області повідомила, що у Сарненському районі правоохоронці виявили та вилучили у місцевих жителів 32,8 кілограма “сонячного” каміння, вартість якого на “чорному” ринку становить орієнтовно 280 тисяч гривень.