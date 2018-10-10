На Рівненщині вилучили бурштину на 280 тисяч гривень

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Сарненському районі правоохоронці виявили та вилучили у місцевих жителів 32,8 кілограмів “сонячного” каміння, вартість якого на “чорному” ринку становить орієнтовно 280 тисяч гривень. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.