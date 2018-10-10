На Рівненщині вилучили бурштину на 280 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Сарненському районі правоохоронці виявили та вилучили у місцевих жителів 32,8 кілограмів “сонячного” каміння, вартість якого на “чорному” ринку становить орієнтовно 280 тисяч гривень. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
“У ході розслідування кримінального провадження за фактом хуліганства, поліцейські провели санкціонований обшук у господарстві за місцем проживання 23-річного жителя села Тинне, під час якого виявили бурштин-сирець вагою 9 кілограмів. А у господарстві 26-річного односельчанина — 23,85 кг бурштину та мотопомпу кустарного виробництва з приладдям для незаконного видобутку”, - розповіли у поліції.
За фактами незаконного придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 198 Кримінального кодексу України та порушення правил охорони або використання надр за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з прокуратурою на Закарпатті блокувала контрабанду понад тонни бурштину до Європейського союзу.