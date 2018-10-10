В Ровенской области изъяли янтаря на 280 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Сарненском районе правоохранители обнаружили и изъяли у местных жителей 32,8 килограммов "солнечного" камня, стоимость которого на "черном" рынке составляет ориентировочно 280 тысяч гривен. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
"В ходе расследования уголовного производства по факту хулиганства, полицейские провели санкционированный обыск в хозяйстве по месту жительства 23-летнего жителя села Тынное, во время которого обнаружили янтарь-сырец весом 9 кг. А в хозяйстве 26-летнего односельчанина - 23,85 кг янтаря и мотопомпу кустарного производства с принадлежностями для незаконной добычи ", - рассказали в полиции.
По фактам незаконного приобретения, получения, хранения или сбыта имущества, полученного преступным путем, по статье 198 Уголовного кодекса Украины и нарушение правил охраны или использования недр по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой в Закарпатье блокировала контрабанду более тонны янтаря в Европейский союз.