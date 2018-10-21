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С начала года пограничники обнаружили почти 300 килограммов янтаря

С начала года пограничники обнаружили почти 300 килограммов янтаря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. С начала года сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили почти 300 килограммов "солнечного камня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того вчера пограничники Львовского отряда совместно с работниками фискальной службы нашли среди личных вещей женщины, которая пересекала границу в пункте пропуска "Устилуг", более 700 граммов камни обработанного и необработанного янтаря.

"Вчера вечером в пункт пропуска "Устилуг" прибыл автомобиль Volkswagen. За рулем находилась наша соотечественница 1974 года. Во время осмотра транспортного средства у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного перемещения автомобилем скрытых от контроля предметов. Поэтому было принято решение пор осуществления углубленной проверки иномарки , в ходе которой пограничники Львовского отряда совместно с работниками фискальной службы нашли среди личных вещей женщины более 700 граммов камни обработанного и необработанного янтаря", - отметь или в ведомстве.

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Как отметили в ведомстве, сейчас находку изъяли компетентные государственные органы. Сумма оценки камни будет установлена ​​после проведения экспертизы.

Напомним, 10 октября полиция Ровенской области сообщила, что в Сарненском районе правоохранители обнаружили и изъяли у местных жителей 32,8 килограмма "солнечного" камня, стоимость которого на "черном" рынке составляет ориентировочно 280 000 гривен.

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