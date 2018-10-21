С начала года пограничники обнаружили почти 300 килограммов янтаря

Кроме того вчера пограничники Львовского отряда совместно с работниками фискальной службы нашли среди личных вещей женщины, которая пересекала границу в пункте пропуска "Устилуг", более 700 граммов камни обработанного и необработанного янтаря.

"Вчера вечером в пункт пропуска "Устилуг" прибыл автомобиль Volkswagen. За рулем находилась наша соотечественница 1974 года. Во время осмотра транспортного средства у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного перемещения автомобилем скрытых от контроля предметов. Поэтому было принято решение пор осуществления углубленной проверки иномарки , в ходе которой пограничники Львовского отряда совместно с работниками фискальной службы нашли среди личных вещей женщины более 700 граммов камни обработанного и необработанного янтаря", - отметь или в ведомстве.



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Как отметили в ведомстве, сейчас находку изъяли компетентные государственные органы. Сумма оценки камни будет установлена ​​после проведения экспертизы.

Напомним, 10 октября полиция Ровенской области сообщила, что в Сарненском районе правоохранители обнаружили и изъяли у местных жителей 32,8 килограмма "солнечного" камня, стоимость которого на "черном" рынке составляет ориентировочно 280 000 гривен.