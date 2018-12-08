CБУ обнаружила партию янтаря на более чем полтора миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. CБУ обнаружила партию янтаря на более чем полтора миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
"На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более двухсот килограммов "солнечного камня", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Житель Волынской области пытался транспортировать янтарь на территорию Закарпатья. Янтарь перевозился в мешках на заднем сиденье автомобиля.
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"Ориентировочная стоимость "продукции" на "черном" рынке составляет более полутора миллиона гривен", - добавляют в сообщении пресс-службы.
Служба безопасности добавляет, что в рамках кримминалнього производства продолжается досудебное расследование.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с полицией и руководством прокуратуры.