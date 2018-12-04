Ліс, бурштин, азарт: експерт пояснив, на чому бюджет втрачає 400 мільйонів доларів

"Це дуже консервативна оцінка, ми спеціально намагалися не додавати до неї якісь надмірні наші очікування”, - зазначила експерт.

Втім, лише один гральний бізнес міг би давати додатково до 10 млрд грн, якби був унормований, зауважила Репко.

“Ми всі бачимо лотереї на вулиці, під їх прикриттям розташовані просто гральні автомати, вони у всіх містах, на кожному кутку. Крім недоотриманих коштів у бюджет вони несуть загрозу для людей. Ніяким чином не регулюються підліткові ігри і таке інше. З цим питанням треба також боротися”, - зазначила експерт.

Нагадаємо, експерти фіксують розквіт азартних ігр в Україні, якому, за словами депутатів ВР, сприяють правоохоронці.

Наприклад, нещодавно онлайн-казино “Космолот” заявило, що воно повністю легально організовує азартні ігри в Україні. СБУ на цю заяву ніяк не відреагувала, а в Нацполіції досі розбираються.

Експерти стверджують, що ринок повністю став тіньовим завдяки Мінфіну, державному регулятору, який не розмежовує азартні ігри від лотерей, та не видає останнім ліцензійні умови - правила функціонування на ринку. Тож, всі лотерейні оператори України нині працюють з простроченими ліцензіями, а нелегали ховаються за вивісками лотерей.