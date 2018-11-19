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В Україні знайшлося казино, яке заявило про свою легітимність

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Онлайн-казино "Космолот" заявило про свою легітимність і запевняє, що законно проводить азартні ігри в інтернеті, повідомляє УНН.

На офіційному сайті зазначено, що "саме "Космолот" є найбільшим місцем пригод в світі казино".

Там же можна і зіграти у різні незареєстровані ігри, зрозуміло, за гроші.

При цьому у "Космолоті" повідомляють, що діють на правах ліцензії оператора державних лотерей "УНЛ" (Національна лотерея).

Однак, при спробі гри, "Космолот" перенаправляє клієнтів на сайт "онлайн казино 777 ORIGINAL!".

Цілком ймовірно, це російське онлайн-казино, але де зв'язок між ним і українським оператором лотерей "УНЛ" - поки не зрозуміло.

Очевидно, вони мають партнерські договори, але ні на одному з сайтів - "УНЛ", "Космолот" або "онлайн казино 777 ORIGINAL!" їх не виявлено.

При цьому в "онлайн казино 777 ORIGINAL!" не приховують, що орієнтовані у тому числі на ринок України, тому гроші беруть як у рублях, так і у гривнях, через платіжні системи.

У зв'язку з вищевикладеним редакція УНН звернулася до Нацбанку, СБУ, Нацполіції і комітету ВР з питань правоохоронної діяльності з проханням пояснити існування онлайн-казино "Космолот" в Україні та його зв'язок з "онлайн казино 777 ORIGINAL!", у тому числі російськими платіжними системами.

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