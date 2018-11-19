В Украине нашлось казино, заявившее о своей легитимности

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106353 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112913 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150290 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144838 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136620 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128307 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171381 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118093 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141652 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Украине нашлось казино, заявившее о своей легитимности

В Украине нашлось казино, заявившее о своей легитимности

Киев  •  УНН

 • 16876 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Онлайн-казино "Космолот" заявило о своей легитимности и уверяет, что законно проводит азартные игры в интернете, сообщает УНН.

На официальном сайте указано, что "именно "Космолот" является крупнейшим местом приключений в мире казино".

Там же можно и сыграть в различные незарегистрированные игры, разумеется, за деньги.

При этом в "Космолоте" сообщают, что действуют на правах лицензии оператора государственных лотерей "УНЛ" (Национальная лотерея).

Однако, при попытке игры, "Космолот" перенаправляет клиентов на сайт "онлайн казино 777 ORIGINAL!".

По всей вероятности, это российское онлайн-казино, но где связь между ним и украинским оператором лотерей "УНЛ" - пока не понятно.

Очевидно, они имеют партнёрские договора, но ни на одном из сайтов – "УНЛ", "Космолот" или "онлайн казино 777 ORIGINAL!" их не обнаружено.

При этом в "онлайн казино 777 ORIGINAL!" не скрывают, что ориентированы в том числе на рынок Украины, поэтому деньги принимают как в рублях, так и в гривне, через платежные системы.

В связи с вышеизложенным редакция УНН обратилась в Нацбанк, СБУ, Нацполицию и комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой объяснить существование онлайн-казино "Космолот" в Украине и его связь с "онлайн казино 777 ORIGINAL!", в том числе российскими платежными системами.

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