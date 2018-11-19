В Украине нашлось казино, заявившее о своей легитимности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Онлайн-казино "Космолот" заявило о своей легитимности и уверяет, что законно проводит азартные игры в интернете, сообщает УНН.
На официальном сайте указано, что "именно "Космолот" является крупнейшим местом приключений в мире казино".
Там же можно и сыграть в различные незарегистрированные игры, разумеется, за деньги.
При этом в "Космолоте" сообщают, что действуют на правах лицензии оператора государственных лотерей "УНЛ" (Национальная лотерея).
Однако, при попытке игры, "Космолот" перенаправляет клиентов на сайт "онлайн казино 777 ORIGINAL!".
По всей вероятности, это российское онлайн-казино, но где связь между ним и украинским оператором лотерей "УНЛ" - пока не понятно.
Очевидно, они имеют партнёрские договора, но ни на одном из сайтов – "УНЛ", "Космолот" или "онлайн казино 777 ORIGINAL!" их не обнаружено.
При этом в "онлайн казино 777 ORIGINAL!" не скрывают, что ориентированы в том числе на рынок Украины, поэтому деньги принимают как в рублях, так и в гривне, через платежные системы.
В связи с вышеизложенным редакция УНН обратилась в Нацбанк, СБУ, Нацполицию и комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой объяснить существование онлайн-казино "Космолот" в Украине и его связь с "онлайн казино 777 ORIGINAL!", в том числе российскими платежными системами.