Лес, янтарь, азарт: эксперт объяснил, на чем бюджет теряет 400 миллионов долларов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80892 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102644 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137461 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135613 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132055 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126333 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164109 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117942 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141527 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вырубка леса, игорный бизнес и добыча янтаря - теневые сферы, которые ежегодно лишают государственный бюджет 400 миллионов долларов. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщила заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко, передает УНН.

"Это очень консервативная оценка, мы специально старались не добавлять к ней какие-то чрезмерные наши ожидания", - отметила эксперт.

Впрочем, только один игорный бизнес мог бы давать дополнительно до 10 млрд грн, если бы был унормирован, отметила Репко.

"Мы все видим лотереи на улице, под их прикрытием расположены просто игровые автоматы, они во всех городах, на каждом углу. Кроме недополученных средств в бюджет они несут угрозу для людей. Никоим образом не регулируются подростковые игры и так далее. С этим вопросом надо также бороться", - отметила эксперт.

Напомним, эксперты фиксируют расцвет азартных игр в Украине, которому, по словам депутатов ВР, способствуют правоохранители.

Например, недавно онлайн-казино "Космолот" заявило, что оно полностью легально организует азартные игры в Украине. СБУ на это заявление никак не отреагировала, а в Нацполиции до сих пор разбираются.

Эксперты утверждают, что рынок полностью стал теневым благодаря Минфину, государственному регулятору, который не разграничивает азартные игры и лотереи, и не выдает последнее лицензионные условия - правила функционирования на рынке. Поэтому, все лотерейные операторы Украины сейчас работают с просроченными лицензиями, а нелегалы ​​прячутся за вывесками лотерей.

Украинские Национальные Новости

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