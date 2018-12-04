Лес, янтарь, азарт: эксперт объяснил, на чем бюджет теряет 400 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вырубка леса, игорный бизнес и добыча янтаря - теневые сферы, которые ежегодно лишают государственный бюджет 400 миллионов долларов. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщила заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко, передает УНН.
"Это очень консервативная оценка, мы специально старались не добавлять к ней какие-то чрезмерные наши ожидания", - отметила эксперт.
Впрочем, только один игорный бизнес мог бы давать дополнительно до 10 млрд грн, если бы был унормирован, отметила Репко.
"Мы все видим лотереи на улице, под их прикрытием расположены просто игровые автоматы, они во всех городах, на каждом углу. Кроме недополученных средств в бюджет они несут угрозу для людей. Никоим образом не регулируются подростковые игры и так далее. С этим вопросом надо также бороться", - отметила эксперт.
Напомним, эксперты фиксируют расцвет азартных игр в Украине, которому, по словам депутатов ВР, способствуют правоохранители.
Например, недавно онлайн-казино "Космолот" заявило, что оно полностью легально организует азартные игры в Украине. СБУ на это заявление никак не отреагировала, а в Нацполиции до сих пор разбираются.
Эксперты утверждают, что рынок полностью стал теневым благодаря Минфину, государственному регулятору, который не разграничивает азартные игры и лотереи, и не выдает последнее лицензионные условия - правила функционирования на рынке. Поэтому, все лотерейные операторы Украины сейчас работают с просроченными лицензиями, а нелегалы прячутся за вывесками лотерей.