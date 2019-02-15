Нелегальный цех по обработке янтаря иностранец организовал в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Одесской области разоблачен цех по нелегальной обработки янтаря, организованный гражданином Китая. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Цех уличен в рамках расследования незаконной добычи янтаря в Житомирской и Ровенской областях. В цехе на территории Одесской области обнаружено около 6 тонн янтаря-сырца и 500 кг обработанного янтаря.
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Расследование продолжается по ст. 240 (нарушение правил охраны недр), ст. 368 (получение взятки) и ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
Как сообщал УНН, украинец пытался вывезти 9 кг янтаря в деталях микроавтобуса.