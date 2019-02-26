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Українка намагалась перенести до Росії понад 70 виробів зі срібла

Українка намагалась перенести до Росії понад 70 виробів зі срібла

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Громадянка України, жителька Харкова, намагалась перемістити через місцевий пункт пропуску “Олександрівка”, що на Харківщині, в спеціально обладнаному поясі з кишенями, понад 70 виробів зі срібла. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

“Так, у вищевказаний пункт пропуску прибула 66-річна громадянка України, жителька м. Харків. Жінка йшла у напрямку Росії пішки. Під час проходження прикордонного контролю відбулось спрацювання металошукача на верхній одяг жінки. В подальшому, на тілі жінки виявлено спеціально обладнаний пояс з кишенями, в яких правопорушниця намагалась потай перемістити через державний кордон 4 пакети з ювелірними виробами з металу білого кольору. Всього було виявлено понад 70 виробів, скоріш за все, зі срібла”, - йдеться у повідомленні.

На даний момент ювелірні вироби передані представникам ДФС. Триває експертиза.

Нагадаємо, в аеропорту Миколаєва у пасажира, який мав прямувати до Єгипту з родиною, у багажі виявили пістолет.

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