Украинка Киченок выиграла стартовое противостояния на "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Поединками в различных разрядах продолжился один из главных теннисных турниров планеты Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос"), передает УНН.
Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко в трех сетах справились с сопротивлением 14-х сеяных румынками Михаэлой Бузарнеску и Ириной Бегу — 6:7 (6), 6:3, 6:4.
Примечательно, что для победы Киченок и Остапенко потратили 2 часа и 34 минуты, совершили два эйса при 9 двойных ошибках.
Далее на теннисисток ожидает матч с победительницами игры Рыбарикова/Вондрусова — Эсс/Понше (обладательницы “вайлд кард”).
Как сообщал УНН, Цуренко выиграла представительница Канады на старте данного турнира.