Українка Кіченок виграла стартове протистояння на "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Поєдинками в різних розрядах продовжився один із головних тенісних турнірів планети Відкритий чемпіонат Франції ("Ролан Гаррос"), передає УНН.
Українка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко в трьох сетах впоралися із спротивом 14-х сіяних румунками Міхаелою Бузарнеску і Іриною Бегу — 6:7 (6), 6:3, 6:4.
Примітно, що для перемоги Кіченок і Остапенко витратили 2 години та 34 хвилини, здійснили два ейси при 9 подвійних помилках.
Далі на тенісисток очікує матч із переможницями гри Рибарікова/Вондрусова — Есс/Понше (володарки “вайлд кард”).
Як повідомляв УНН, Цуренко виграла представницю Канади на старті даного турніру.