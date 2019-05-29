"Ролан Гаррос": Цуренко розгромила тенісистку з Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко здобула перемогу в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції, інформує УНН з посиланням на WTA.
Киянка маючи 27 номер посіву обіграла 77 ракетку світу канадку Ежені Бушар – 6:2, 6:2. За 66 хвилин ігрового часу Цуренко подала один ейс, реалізувала 5 із 9 брейкпойнтів при 2 подвійних помилках.
Крім того, Цуренко встановила рівновагу в рахунку особистих зустрічей з канадською тенісисткою – 2:2.
Відзначимо, що у наступному колі Цуренко зустрінеться із 76 ракеткою світу сербкою Олександрою Круніч, яка на відмові пройшла Дар'ю Гаврилову.
Додамо, призовий фонд ґрунтового турніру Великого шолома становить 42,661 млн євро.